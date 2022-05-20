تُظهر الصور الجوية آلافًا من الطائرات الموضوعة في صفوف دقيقة، حيث يتم إعدامها بعد انتهاء مهماتها الأخيرة، وقد التقط المصور الألماني، برنارد لانغ، الصور المذهلة التي توثق مجموعة مكونة من 309 طائرات في قاعدة جوية في توكسون، في الولايات المتحدة.

كيف يتم إعدامها؟

وتنتظر مئات الطائرات مصيرها في أن يأكلها الصدأ أو أن يتم تفكيكها، ويتم تنظيم كل صف حسب الطراز والحجم، بما في ذلك الطائرات المدنية التي انخفض الطلب عليها نتيجة انخفاض الطلب على السفر الجوي بسبب جائحة كوفيد-19.

أكبر حظيرة طائرات للتخزين في العالم

ويوجد ما يقرب من 4000 طائرة في قاعدة توكسون الجوية على مساحة 2600 فدان، مما يجعلها أكبر حظيرة طائرات للتخزين في العالم.

أما الطائرات العسكرية فهي متوقفة إلى أن يتم تفكيكها وإعادة تدويرها، حيث تتم إزالة المكونات القابلة للاستخدام وإعادة بيعها، ويتم فرز المواد الخام وإرسالها لإعادة التدوير.

وتُعد القاعدة موقعًا مثاليًا لتخزين الطائرات، بسبب الظروف الجوية الجافة والقاحلة حولها، حيث توجد رطوبة تتسبب في تآكل الطائرة، كما أن الأرض قاسية للغاية حتى تتحمل وزن الطائرات العملاقة.

وتسببت جائحة كوفيد في توقف الطيران بشكل كبير، مما أدى تسبب في ضرر بالغ للطائرات، أغلبها تمت إحالته للتحايل، أما البعض الآخر سيتم إرساله إلى متاحف الطيران.