ابتكر شاب تايواني عربة تنزه للأسماك بتكلفة 500 دولار، أي ما يعادل 1875 ريالاً، لتحسين مزاج الأسماك، ما لفت أنظار كثير من الناس في بلاده.

ونشرت قناة العربية، مقطع فيديو، لليوتيوبر التايواني، جيري هوانج، الذي صنع عربة خاصة، لكي يخرج الأسماك للتنزه.

وتظهر العربة كأنبوب زجاجي شفاف، به حامل وعجلات للحركة، وتظهر السمكات بداخل الأنبوب متحركة في الماء.

وقد أحضر الشاب التايواني، حوض أسماك شفافاً، ثم ثبته على عربة مخصصة للأطفال، ليتمكن من الحركة بصحبة أسماكه.

وقال الشاب في لقائه: “يمكنني التنزه مع أي نوع من الحيوانات البرية، ولكن هل فكرت كيفية التنزه مع حيوان بحري؟”.

وتابع: “نظرًا لأنني مخترع قلت لنفسي ربما يكون ذلك ممكنًا، تمامًا مثل الأخوين عندما اخترعا الطائرة، فقال الجميع إنها مستحيلة، لذلك قلت ماذا في ذلك دعونا نجربها”.

هيكل فولاذي وتكلفته 500 دولار

وقد بلغت تكلفة صناعة العربة حوالي 500 دولار، إذ إن هيكلها فولاذي مثبت على 3 عجلات، ويحتوي أيضًا على نظام ضخ هواء، يسمح للسمك باستنشاق الهواء النقي. جدير بالذكر أن الاختراع جذب الأنظار في الشوارع، وحظي بشعبية واسعة على السوشيال ميديا.