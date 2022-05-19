منحت جامعة نيويورك المطربة الأمريكية الشهيرة تايلور سويفت درجة الدكتوراه الفخرية في الفنون الجميلة، وتسلمت الفنانة البالغة من العمر 32 عاماً شهادة الدكتوراه في استاد اليانكي.

"Learn to live alongside cringe." Taylor Swift gives a commencement speech after receiving an honorary doctorate from NYU.

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وألقت سويفت خطابًا أثناء حفل بدء الموسم الدراسي للجامعة 2022، قائلة: “أنا متأكدة بنسبة 90% أن سبب وجودي هنا هو أن لدي أغنية تسمى 22 “.

شعرت بالوحدة واليأس

وتابعت: “تعلم كيف تعيش جنباً إلى جنب مع الأمور المزعجة. بغض النظر عن مدى صعوبة محاولتك لتجنب الشعور بالضيق، فستنظر إلى حياتك وتتراجع بأثر رجعي، وعدم دعوتي إلى الحفلات والمبيت خارج المنزل في مسقط رأسي جعلني أشعر بالوحدة واليأس. لكن لأنني شعرت بالوحدة، كنت أجلس في غرفتي وأكتب الأغاني التي من شأنها أن تمنحني تذكرة إلى مكان آخر”.

لحظات تايلور سويفت قبل الاحتفال

وحمّست تايلور سويفت متابعيها خلال التحضيرات التي سبقت الحفل ونشرت مقطع فيديو بموقع للتواصل الاجتماعي يظهر هذه الاستعدادات وعلقت عليه : “أرتدي قبعة وثوبًا للمرة الأولى.. أراكِ قريباً جامعة نيويورك”.

وحثت سويفت في خطابها الطلبة على الاستغلال الأمثل للخيارات المتاحة أمامهم، وقالت “الحياة يمكن أن تكون ثقيلة، خاصة إذا حاولت أن تحملها كلها دفعة واحدة. يجب أن تختار دائماً ما الذي يتسع له وقتك وحياتك”.

وأشادت النجمة بقدرات الخريجين على تجاوز التحدي الذي واجههم في حضور دروسهم في الكلية خلال الجائحة وقالت: “لا تخجلوا أبداً من المحاولة… عدم القيام بالمجهود اللازم لتحقيق هدفك هو أكبر خطأ”.

واختتمت سويفت حديثها بإخبار الخريجين أن ارتكاب الأخطاء أمر لا مفر منه، مضيفة: “عندما تحدث لنا أشياء صعبة، سوف نتعافى، وسوف نتعلم منها، وسنصبح أكثر مرونة بسببها”.

وحصلت سويفت على عدد لا يحصى من جوائز غرامي وغيرها الخاصة بالموسيقى الأمريكية، وقبل أشهر، تم الإعلان عن تدريس موسيقاها في معهد “كلايف ديفيس” بجامعة نيويورك.