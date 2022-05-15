دخل الإعلامي الرياضي جمال عارف في نقاش حاد على الهواء مع الناقد الرياضي محمد الشيخ، حول المستفيد من تعديل موعد الجولات المتبقية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال ليس مستفيدًا

وقال الشيخ في برنامج ” أكشن مع وليد” : ” الاتحاد سيكون المستفيد الأكبر من تعديل موعد الكلاسيكو لأنه سيُجهز أحمد حجازي، بينما الفارق بين مباراة الهلال والاتحاد والهلال والفيحاء كان 4 أيام قبل إعادة الجدولة، وبعد إعادة الجدولة ظل الفارق كما هو 4 أيام بين يومي 19 و 23 مايو، الهلال لم يستفد شيئًا”.

ورد جمال عارف قائلًا: “لا تدخلنا في نظرية المؤامرة وتقول إن الاتحاد مستفيد”.

طلب بتغيير حكم مباراة الهلال والاتحاد

وفي وقت سابق، كشف برنامج ” أكشن مع وليد” أن إدارة أنمار الحائلي طلبت تغيير الحكم البرازيلي المكلف بقيادة الكلاسيكو بعد التأجيل وطلبت حكمًا محليًا في حال عدم وجود بديل أجنبي.