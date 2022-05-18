أبدى مواطنون حماستهم لحضور حفل المغنية رشا رزق، صاحبة الصوت الأشهر في المسلسلات الكرتونية على قناة الأطفال سبيس تون، إلى موسم جدة 2022.

موسم جدة 2022:

ونشر مستشار الديوان الملكي ورئيس هيئة الإدارة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، مقطع فيديو لقرية الأنمي في مساحة موسم جدة 2022، كاتبًا في تغريدة على صفحته الرسمية بـ”تويتر”: “الأشياء الجميلة اللي شفتها، مساحة موسم جدة، وشدني أكثر قرية الأنمي”.

ورد صالح على التغريدة كاتبًا: “موسم جدة هذي السنة بيكون خيالي وفعاليته الترفيهية كثيرة ومتنوعة”.

ارتفاع أسعار التذاكر:

وعبرت تهاني عن استيائها من ارتفاع أسعار التذاكر، فكتبت: “فرحنا بالموسم ولكن صدمتنا الأسعار تخلي الواحد يكنسل يعني لا يعقل بس دخولنا 4 أشخاص بـ600 أجل باقي المشتريات من الداخل كم بتكلف”.

وكتبت روان الشيخ: “الله معرض الأنمي خورافي من الصور إن شاء الله بجي، أما رشا رزق بتجي، والله هي تعيشنا ذكريات جميلة دائمًا”.

رشا رزق في جدة:

وتساءل مغردون عن نوع الفعالية التي ستحضرها رشا رزق، وردت الصفحة الرسمية لموسم جدة 2022، بالقول: “يا هلا فيك، اللقاء عبارة عن تواجد الجمهور مع الفنانة رشا رزق والتحدث معها وإمكانية التصوير تنورونا”.

وبدورها كتبت المغنية رشا رزق في تغريدة على صفحتها الرسمية: “أهل جدة.. جاهزين؟”، مضيفة في تغريدة أخرى: “لقاؤنا أصبح قريب.. بيوم 22/ 05/ 2022”.

كلنا شوق:

وكتب الفنان صابر المضحي: “كلنا شوق لوجودك أستاذة رشا رزق أحد فعالياتي التي نردد فيها قصائدك المخلدة للأطفال”.

وغردت حنين: “أحب رشا رزق بس أعطوها مسرح كامل تغني فيه براحتها، هي تنبسط واحنا ننبسط”.

وانطلقت اليوم فعاليات موسم جدة 2022 التسعة زوارها، بالعديد من العروض المشوقة والبرامج المتنوعة، والتجارب العالمية الجديدة، وذلك بعد اكتمال البرنامج المحدد لانطلاق فعاليات كل منطقة، ومن بينها منطقة المساحة التي تضم قرية كاملة للأنمي.