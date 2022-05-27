يُلاحق خطر الهبوط 6 فرق للمرة الأولى في تاريخها، منذ انطلاق بطولة الدوري السعودي للمحترفين بنظامه الحالي منذ موسم 2008/ 2009.

منافسة قوية في الدوري

وتتنافس 10 فرق على تجنب الهبوط قبل الجولة الـ28، وهي؛ الفيحاء، أبها، الفتح، الطائي، الأهلي، الاتفاق، الرائد، التعاون، الفيصلي والباطن، فيما تأكد عدم استمرار الحزم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وضمن فريقا الشباب وضمك البقاء رسميًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يُنافس على اللقب، 3 فرق، الاتحاد، الهلال والنصر، الأمر الذي أشعل المنافسة في الجولات المتبقية.

فرق تسعى لتجنب الهبوط

ويُعد الأهلي والرائد من الفرق التي تجنبت الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، فيما صعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي إلى دوري المحترفين الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه، وتأهل الفتح إلى البطولة موسم 2009/ 2010.

وصعد فريقا التعاون والفيصلي إلى دوري المحترفين موسم 2010/ 2011، فيما هبطت بقية الفرق مرة واحدة، وهي؛ الاتفاق موسم 2013/ 2014 وعاد موسم 2016/ 2017، والباطن موسم 2018/ 2019، وعاد في الموسم الماضي، وأبها موسم 2009/ 2010 وعاد موسم 2019/ 2020.