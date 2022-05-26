وجه الإعلامي الرياضي ضيف الله الصقر نصيحة إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي بشأن المدير التنفيذي لكرة القدم، موسى المحياني.

الصقر يطالب النفيعي برحيل المحياني

وقال الصقر: “نصيحة محب للأستاذ ماجد النفيعي.. إذا ما تقدر تبعد الكابتن موسى المحياني عن الفريق الأول بالنادي الأهلي بعد عدم التوفيق الذي لازمه طوال الموسم.. أتمنى نقله للفئات السنية مشرفاً عاماً عليهم”.

وتابع حديثه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بشأن نقل المحياني إلى الفئات السنية: “لينفذ مشروعه الذي تحدث عنه لربما ينجح هناك بشكل أكثر.. وكلف الكابتن كامل الموسى أو تيسير الجاسم وبس”.

الأهلي يُعاني هذا الموسم

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تراجع النتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، ليصبح في دائرة خطر الهبوط، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وينتظر الراقي مواجهة صعبة ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مرسول بارك في الرياض.