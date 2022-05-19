ارتكب شرطي أمريكي فعلًا شنيعًا، حيث تسبب في حرق مواطن يُدعى جان باريتو، 26 عامًا، عن طريق صعقه بالكهرباء بينما كان داخل محطة وقود في الولايات المتحدة؛ ما أدى إلى انفجارها.

ووصف الأطباء حالة جان بأن جسده يبدو كما لو كان تم شيه، ولحسن الحظ، فهو لم يمت، لكن حالته خطيرة للغاية ويكافح من أجل حياته، حيث يعاني حروقًا من الدرجة الثالثة على ما يقرب من 75% من جسده الذي بات دون جلد تقريبًا.

ووثق مقطع فيديو صادم اللحظة المخيفة لانفجار محطة الوقود بعد أن قام الشرطي بإطلاق صاعق الكهرباء على الشاب العشريني، والذي سرعان ما أمسكت النار بجسده.

ويقول الأطباء: إنه يتم لف جسده بالكامل بالشاش يوميًّا، ولا يزال ينزف بغزارة؛ لأنه لا يملك الكمية المطلوبة من الجلد لاحتواء سوائل جسمه.

ما الجرم الذي ارتكبه؟

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطاني، كان الشرطي الأمريكي استهدف الشاب بسبب مشاركته في فعالية محظورة ضمت عشاق الدراجات النارية، وقام رجال الشرطة بمطاردتهم لإنهائه.

ويجري حاليًّا تحقيق داخلي في الشرطة الأمريكية حول طريقة تعامل فرد الشرطة مع الحادث.