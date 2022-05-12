يترقب عشاق كرة القدم السعودية قمة الاتحاد ضد الهلال، التي تُقام مساء الأحد المقبل في الجولة الـ27 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تحدد نتيجة المباراة المنافس على الفوز بلقب الدوري.
الهلال يُشعل المنافسة:
الزعيم أشعل المنافسة على الصدارة بعد فوزه مساء الأربعاء على نادي الاتفاق بثنائية دون رد، في لقاء مؤجل بينهما في الجولة العشرين من عمر الدوري.
ويتبقى لناديي الاتحاد والهلال، 3 مباريات فقط، بخلاف المواجهة المباشرة بينهما، يوم الأحد القادم، والتي قد تحدد هوية البطل، في الموسم الحالي.
الشرط الوحيد أمام الاتحاد:
أما الزعيم، فيجب عليه الفوز على الهلال، بفارق هدفين؛ من أجل التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بغض النظر عن نتائج الجولات الثلاث الأخيرة.
وفي حال اتسع الفارق لـ 9 نقاط بين الفريقين، وفاز الهلال في آخر 3 جولات سيكون معدل النقاط متساوي بين الفريقين لكن سيتم الاتجاه إلى النتيجة في المواجهات المباشرة، ففاز الهلال ذهابًا بفارق هدف، وفي حال فاز العميد بفارق هدفين فسيحسم لقب الدوري.
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