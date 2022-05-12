يترقب عشاق كرة القدم السعودية قمة الاتحاد ضد الهلال، التي تُقام مساء الأحد المقبل في الجولة الـ27 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تحدد نتيجة المباراة المنافس على الفوز بلقب الدوري.

الهلال يُشعل المنافسة:

الزعيم أشعل المنافسة على الصدارة بعد فوزه مساء الأربعاء على نادي الاتفاق بثنائية دون رد، في لقاء مؤجل بينهما في الجولة العشرين من عمر الدوري.

ويتبقى لناديي الاتحاد والهلال، 3 مباريات فقط، بخلاف المواجهة المباشرة بينهما، يوم الأحد القادم، والتي قد تحدد هوية البطل، في الموسم الحالي.

ويحتاج الزعيم الهلالي للفوز على العميد الاتحادي، في الجولة المقبلة؛ من أجل مواصلة الحفاظ على حلم التتويج، بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. الشرط الوحيد أمام الاتحاد: