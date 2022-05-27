شاعت حالة من القلق بين محبي ومتابعي الفنان المصري هشام سليم، بعد انتشار أخبار عن إصابته بمرض السرطان، ووصوله لوضع صحي متأخر.

ونشرت الفنانة المصرية شريهان على حسابها الرسمي في تويتر، صورة تجمعها بصديقها هشام سليم، مصحوبة بتعليق: “سلامتك حبيبي. سلامتك يا أصدق الناس والبشر.. يا صديق أيامي الطيبة الجميلة”. ولاقت تغريدة الفنانة المصرية تفاعلًا كبيرًا من المتابعين، وسط دعوات بشفاء هشام سليم واسترداده للعافية.

هشام سليم يؤكد استقراره صحيًا

وبدوره أكد هشام سليم استقرار وضعه الصحي، موضحًا أنه متواجد في العين السخنة برفقة أسرته.

وقال في تسجيل صوتي لبرنامج ET بالعربي: “بيتهيأ لى السرطان اللى بتقولوا عليه دلوقتى أحسن من كوفيد والحاجات اللي بتضيع البني آدمين في 3 أيام، كل اللي يجيبه ربنا كويس وأنا بخير لحد دلوقتي والحمد لله وقاعد في السخنة”.

يذكر أن هشام سليم من مواليد 27 يناير 1958، وقد نشأ لأب مشهور في عالم الفن والرياضة وهو الفنان صالح سليم؛ إلا أن البداية الفنية له كانت من خلال فيلم إمبراطورية مين مع الفنانة الراحلة فاتن حمامة.

وتعاون هشام سليم مع الفنانة شريهان في كثير من الأعمال الفنية منها: مسرحية شارع محمد علي، وفيلم ميت فل، وكريستال، وفضيحة العمر.