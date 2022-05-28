انتهى الشوط الأول من نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقي Real madrid وليفربول بالتعادل السلبي.

كورتوا يُنقذ Real madrid في الشوط الأول:

وشهد الشوط الأول أفضلية هجومية من فريق ليفربول الذي أهدر فرص محققة عبر اللاعب المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والقائد الإنجليزي جوردان هندرسون لاعب ليفربول.

ونجح البلجيكي كورتوا في إنقاذ مرمى الريال من 3 فرص تهديفية محققة ليحافظ على نظافة شباكه.

إلغاء هدف لـ بنزيما:

وسجل الفرنسي بنزيما الهدف الأول لـ الريال بالدقيقة الـ43 بعد خطأ دفاعي من اللاعبين إبراهيما كوناتي والحارس أليسون بيكر، لكن تم إلغاء الهدف بداعي تسلل بنزيما.

وتقام المباراة على ملعب “إستاد دو فرانس” في العاصمة الفرنسية باريس.