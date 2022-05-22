اشتعلت منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى في المرحلة الأخيرة، لتحديد هوية المتأهلين إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

منافسة مشتعلة للتأهل

وأعلنت لجنة المسابقات عن إقامة جميع مباريات الجولة الـ37 وقبل الأخيرة عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الاثنين، في ظل المنافسة القوية بين الفرق في مرحلة الحسم.

وتتنافس 6 فرق، وهي؛ الخليج والعدالة “62 نقطة”، الجبلين وهجر “60 نقطة”، الوحدة “59 نقطة” وأحد “56 نقطة” على خطف بطاقات الصعود الثلاث، وذلك قبل جولتين فقط على نهاية منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

مواجهات الغد في دوري يلو

ويلعب بيشة مع الدرعية على ملعب جامعة بيشة، ويحل أحد ضيفًا على العدالة في ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ويواجه الجبلين فريق الجيل على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي.

ويلاقي الأخدود فريق الشعلة في دوري يلو على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، ويلعب النهضة مع الخلود على استاد الأمير محمد بن فهد، ويواجه القادسية نظيره نجران على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي.

ويواجه هجر فريق جدة على ملعب نادي هجر، ويلعب الوحدة ضد العروبة على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، ويلاقي الكوكب نظيره العين على ملعب نادي الشعلة، ويستضيف الخليج فريق الساحل في دوري يلو.