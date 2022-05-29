نشر مشعل بن عبدالله بن عون صورة عفوية لـ الأمير عبدالعزيز بن فهد معلقًا: “صباح الرضى والنور اي والله انه صباح الخير، صورة حديثة للأمير عبدالعزيز بن فهد”.

ويظهر الأمير عبدالعزيز في الصورة وهو يقود إحدى المراكب داخل البحر، حيث تم التقاط الصورة في لحظة عفوية له.

وتفاعل المتابعون مع صورة الأمير عبدالعزيز بن فهد فكتب أبوسيف: وجه يعطي الأمل سبحان الله، وأضافت أمل: الله يحفظه ويطول في عمره، وتابع متعب الشمراني: الله يحفظه ويطول عمره تعجز الكلمات عن وصفه.

عفوية الأمير عبدالعزيز بن فهد

وفي ذات السياق، وثقت صور تم التقاطها حديثاً لحظات عفويةً جمعت الأمير عبدالعزيز بن فهد مع بناته الجوهرة ولطيفة.

وظهر الأمير عبدالعزيز خلال الصور وهو يصلي بالأميرات، كما ظهر في لقطات عفوية أخرى وهو يلعب معهن، ويلتقط الصور السيلفي.

ونشر حساب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر هذه الصور، وعلق عليها قائلاً: الأمير عبدالعزيز بن فهد وبناته الجوهره ولطيفة الله.. الله يسعدكم.

الأمير عبدالعزيز بن فهد مع ابنتيه

كما سبق ونشر الفنان فايز المالكي صورة للأمير عبدالعزيز بن فهد مع ابنتيه، معلقًا: صورة اليوم للأمير عبدالعزيز بن فهد مع ابنتيه الجوهرة ولطيفة، وأسال الله يخليه لهم ويخليهم له.