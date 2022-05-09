تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي في جدة.

وتُشير التقارير إلى أن النجم الأرجنتيني متواجد في جدة وذلك من أجل تصوير أحد الإعلانات الترويجية.

وسبق للنجم الأرجنتيني أن قام بتصوير أحد الإعلانات لموسم الرياض، كما كان من المقرر له خوض مباراة مع ناديه باريس سان جيرمان ضد فريق موحد من الهلال والنصر في يناير الماضي خلال موسم الرياض ولكن تم تأجيل المباراة.

ميسي عانى في أول موسم له مع سان جيرمان

وفي وقت سابق، عانى النجم الأرجنتيني في موسمه الأول مع النادي الباريسي.

بحسب إحصائيات شبكة Opta فإن ميسي سدد 10 كرات في العارضة منذ قدومه للبي إس جي في أغسطس الماضي، أي أن ميسي سجل فقط 4 أهداف خلال 24 مباراة بـ الدوري الفرنسي.

وكان النجم الأرجنتيني انضم إلى البي إس جي كصفقة انتقال حر قادمًا من نادي برشلونة الإسباني.

يذكر أن البي إس جي كان تعادل مع فريق تروا أمس بنتيجة هدفين لكل فريق في الجولة الـ36 من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.