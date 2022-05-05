أعلنت وزارة التجارة عن ضبط عمالة محطات الوقود المتلاعبة في أسعار قراءة العدادات، وذلك بالتعاون مع وزارة الطاقة والهيئة السعودية للمواصفات.

بلاغات عديدة:

وقالت التجارة في بيان: إشارة إلى البلاغات الواردة لوزارة التجارة، وما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي لمقاطع مصورة لمحطات وقود، ووجود عمالة تتلاعب في قراءة العدادات الخاصة بمضخات تعبئة الوقود، أوضحت وزارة التجارة ووزارة الطاقة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أنه تم الوقوف على عدد من محطات الوقود بناء على البلاغات الواردة لوزارة التجارة من عدد من المستهلكين، وتم التحقق من سلامة المضخات، وتبين قيام عدد من العمالة باسترجاع قراءات سابقة لعدادات مضخات الوقود وتغييرها إلى السعر الأعلى.

خاصية إعادة قراءة عدادات المضخات:

ولفتت الوزارة إلى أن خاصية إعادة قراءة عدادات مضخات الوقود تهدف إلى حفظ آخر 10 قراءات سابقة لأغراض محاسبية، حيث يتم العودة إليها في حال وجود أي شكاوی أو بلاغات، مؤكدةً أنه سيتم دراسة إمكانية تقنين هذه الخاصية من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ممثلة في برنامج “تقييس” بالتنسيق مع الشركات المصنعة بما يخدم مصلحة المستهلك.

وأكدت وزارة التجارة ووزارة الطاقة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أنه جاري استكمال الإجراءات وضبط هذه المخالفات في عدد من محطات الوقود في المنطقة الشرقية ومحافظة جدة وإحالة العمالة المخالفة للجهات الأمنية لإبعادهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها مرة أخرى للعمل.

وشددت التجارة والطاقة والمواصفات السعودية حرصهم الدائم على حماية وحفظ حقوق المستهلكين ومباشرة شكاواهم وبلاغاتهم عبر تطبيق بلاغ تجاري أو على الرقم 1900، أو الموقع الإلكتروني للوزارة.