حددت شرطة محافظة جدة هوية مقيم رتّب ودعا إلى اجتماع زعم فيه وجود مشروع قادم لتصحيح أوضاع بعض المقيمين في المملكة.

تفاصيل العملية:

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن التحريات الأمنية أسفرت عن تحديد هوية شخص، مقيم من الجنسية اليمنية، ظهر في مقطع فيديو متحدثًا داخل قاعة احتفالات في محافظة جدة بدعوة وترتيب منه، عن مشروع قادم لتصحيح أوضاع بعض المقيمين في المملكة – على حد زعمه، وهي ادعاءات غير مبنية على أسس رسمية، حيث أُوقف واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.