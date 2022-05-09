قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود بقطاع الدائر في منطقة جازان على مواطن لنقله (5) مخالفات لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافهم، وإحالة المخالفات لجهة الاختصاص، ومن نقلهن إلى النيابة العامة.

عقوبة مخالفة نظام أمن الحدود

ونبه حرس الحدود أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، سيعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

جريمة كبيرة

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.