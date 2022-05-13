سيعاني الفريق الكروي الأول بـ الهلال من ضغط مكثف بسبب المباريات التي يخوضها خلال فترة زمنية قصيرة، بعد تأجيل مباريات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت مباريات الجولة الـ27 تم تأجيلها بشكل مفاجئ اليوم الجمعة حدادًا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

ترتيب مباريات الهلال بعد التأجيل

الزعيم إذا واجه الاتحاد الثلاثاء المقبل يوم 17 مايو، سيواجه بعدها بيومين فريق الفيحاء في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين إذا لم يحدث أي تغيير في موعد المباريات.

ثم يواجه فريق أبها الأحد 22 مايو في دوري المحترفين، ثم الفتح يوم 25 مايو، ثم يختتم الموسم بمواجهة الفيصلي يوم 29 مايو، أي أن الزعيم سيخوض مباراة كل 3 أيام، مما يُسبب إرهاقًا كبيرًا للاعبين.

صعوبة إقامة الكلاسيكو يوم الثلاثاء

وذكر الإعلامي عبدالله الحنيان عبر حسابه في “تويتر” : “إلى الآن لم يتم تحديد موعد الكلاسيكو، خاصة بسبب صعوبة إقامته مساء الثلاثاء المقبل، وفي ظل اعتماد نهائي كأس الملك بين الهلال والفيحاء الخميس 19 مايو”.