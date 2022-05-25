تمكن طالب في المرحلة الثانوية يدعى “النشمي الحويفي” من اختراع روبوت يحمي حياة العاملين في المصانع من الغازات السامة.

فيديو | بسبب لعبة إلكترونية.. طالب المرحلة الثانوية "النشمي الحويفي" يخترع روبوت يحمي حياة العاملين في المصانع من الغازات السامة

#الراصد#الدفاع_المدني pic.twitter.com/uMyEeW9hM9 — الراصد (@alraasd) May 25, 2022

بداية فكرة الاختراع:

وقال الطالب الحويفي، لبرنامج “الراصد”، على قناة “الإخبارية”: إن فكرة الاختراع جاءت من خلال لعبه في “بلاي ستيشن” عندما كان يلعب دخلت شخصية اللاعبة في منطقة سامة بها غازات لا لها لون ولا رائحة فتساءل عما إذا كان هذا الغاز موجود بالفعل، وفقًا لما ذكره في برنامج “الراصد” المذاع على قناة “الإخبارية”.

وأضاف أنه اخترع الروبوت الخاص به وحصل على براءة اختراع بشأنها، مشيرًا إلى أن الجهاز يستطيع كشف المكان الذي يوجد به تسريب للغاز السام وحينها يطلق مادة مضادة، وفي حال رصده لدرجة حرارة مرتفعة فإنه يعطي إنذارًا لكي يتدخل رجال الإطفاء.