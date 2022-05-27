واصل المواطنون دعوتهم لترشيد استهلاك البيض بسبب الأسعار المبالغ بها، مناشدين وزارة التجارة للتدخل لضبط السعر.

وعبر مغردون عن تضررهم من ارتفاع الأسعار، فكتب عبد الله القبيسي: “مو بس البيض والدجاج حتى منتجات الألبان والمواد المعلبة صارت غالية ما نقول حسبي الله ونعم الوكيل عليهم من تجار لا يخافون الله ولا رسوله”.

كما أشار علي الحميدان إلى أن حملة ترشيد الاستهلاك بدأت تؤثر في الوضع، كاتبًا: “البيض فقس.. الحملة تؤتي ثمارها الطبق بـ12 ريالًا فقط بعد 20 ريالًا وأكثر.. اتركوه لهم، قاعدة اقتصادية عظيمة ومضمونة النتائج ..أصل لها الخليفة عمر الفاروق كلما زاد جشع بعض التجار”.

إشادة بدور المواطن

وكتبت أم المالكي: “الآن الطبق بعد العرض 14.95 وطبق آخر لشركة أخرى بـ 22 ريالًا كلهم بنفس الثلاجة بس تاجر بدأ يحسّ والثاني عديم إحساس”.

يذكر ان حملات ترشيد الاستهلاك التي دشنها بعض المواطنين اعتراضًا على رفع سعر البيض، ليست الأولى من نوعها ففي عام 2013 دشن مواطنون حملة (خلوها تفقس)، إذ ارتفع سعر طبق البيض في ذلك الوقت إلى 16 ريالًا في جدة، وسعر يراوح بين 16 و18 ريالًا في الرياض والمنطقة الشرقية.

انخفاض سعر البيض

وكانت لجنة منتجي الدواجن قد أكدت أن ارتفاع أسعار الدواجن والبيض هو نتاج طبيعي لارتفاع أسعار الشحن والأعلاف، كما أشارت إلى أن الأعلاف المستهلكة مستوردة من الخارج، وترتبط بشكل وثيق بالأسعار العالمية التي شهدت ارتفاعًا خلال الفترة الماضية.

واستجابت العديد من المتاجر لمطالب تخفيض أسعار البيض لتعلن عن عروض خاصة وصلت إلى 50% من التخفيض على الأطباق، وهو ما تفاعل معه مواطنون بالإشادة، مؤكدين أن الدولة والجهات المعنية تعمل بشكل جدي وسريع لمنع تأثير الأحداث العالمية على أسعار السلع في المملكة.