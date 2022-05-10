أعلن “طيران ناس” الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، عن إعلان 3 شراكات لشراء وإعادة تأجير 14 طائرة جديدة من طراز إيرباص A320neo بقيمة 6.6 مليار ريال سعودي.

وتم إعلان الشراكات خلال “مؤتمر مستقبل الطيران” الذي نظمته الهيئة العامة للطيران المدني خلال الفترة من 8 إلى 10 شوال 1443هـ، الموافق من 9 إلى 11 مايو 2022م في مدينة الرياض، وتواجد فيه طيران ناس كشريك استراتيجي للمؤتمر.

3 شراكات لشراء وإعادة تأجير 14 طائرة

وذكر طيران ناس أن هذه الطائرات الـ 14 والتي تم الاتفاق عليها مع شركات هي CDB Aviation – CMB Leasing – Avolon، تمثل جزءا من طلبية الشركة لـ 120 طائرة من نوع ايرباص طراز A320neo وقد تسلم منها 22 طائرة حتى نهاية مارس 2022.

وقال بندر المهنا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران ناس، أن هذه الاتفاقيات تأتي لدعم استراتيجية طيران ناس في التوسع محليا ودولياً، والمساهمة الفاعلة في تحقيق استراتيجية هيئة الطيران المدني بالوصول إلى 330 مليون مسافر في المملكة سنويا، وربط العالم مع المملكة عبر أكثر من 250 وجهة.

زيادة حجم الطلبيات الجديدة

وكان طيران ناس أعلن مارس الماضي أن مجلس إدارة الشركة، وافق على زيادة حجم الطلبيات الجديدة من الطائرات إلى 250 طائرة.

وجمع “مؤتمر مستقبل الطيران” والذي عقد في الرياض، قادة صناعة الطيران من جميع أنحاء العالم في القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى الرؤساء التنفيذيين لشركات الطيران والهيئات التنظيمية الدولية لبحث تطور السفر الجوي وتطوير حلول للصناعة ما بعد الوباء، مستضيفا أكثر من 120 متحدثًا وأكثر من 2000 مشارك لمناقشة ثلاثة مواضيع رئيسية هي الابتكار والنمو والاستدامة وذلك خلال 40 جلسة.

يذكر أن “طيران ناس” يربط أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية عبر أسطوله المكون من أكثر من 35 طائرة، ونقل منذ تأسيسه عام 2007 وحتى الآن أكثر من 60 مليون مسافر.

وحقق مؤخراً أعلى تصنيف في تقييم منظمة APEX غير الربحية التي تعد من أكبر روابط شركات الطيران الدولية، حيث حصل على 4 نجوم في أعلى تقييم للطيران الاقتصادي من بين 600 شركة على مستوى العالم، كما تم تصنيفه كأفضل شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط من مهرجان جوائز السفر العالمية لـ 7 أعوام متتالية، وحصل على جائزة سكاي تراكس العالمية كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط لأعوام 2017 و2018 و2019 و2021، إضافة إلى أفضل خدمة طاقم طيران في الشرق الأوسط لعام 2019.