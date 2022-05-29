أعلن “طيران الناس” الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، فتح باب التقديم في برنامج “طياري المستقبل” المخصص لتوظيف السعوديين والسعوديات للعمل بوظيفة مساعد طيار، وذلك لتوظيف 100 مساعد طيار، وتعد هذه الخطوة هي التقديم الأضخم من نوعه في المملكة وذلك بعد تحقيق طيران ناس نسبة توطين 100% لوظيفة مساعدي الطيارين ، ويأتي فتح باب القبول بالتزامن مع إعلان طيران ناس رفع عدد طلبياته من الطائرات الجديدة إلى 250 طائرة وضمن جهود الشركة لتعزيز توطين الوظائف وتلبية احتياجات خطط النمو والتوسع.

لتوظيف 100 مساعد طيار

وستكون فترة التقديم على برنامج “طياري المستقبل” متاحة عبر الموقع الإلكتروني من 29 مايو وحتى تاريخ 29 يونيو 2022.

والتزم طيران ناس منذ تأسيسه في 2007م بإطلاق برنامج “طياري المستقبل” كخطوة استراتيجية تؤكد اعتماد الناقل الوطني السعودي على الشباب السعودي الطموح، لبناء جيل جديد من أبناء وبنات الوطن المؤهلين للعمل كطيارين. ويتميز البرنامج بالجمع بين الدراسة النظرية والعملية والتدريب الفعلي على قيادة الطائرات، ليتمكن الطالب بعد إكمال برنامجه التدريبي من قيادة الطائرات والعمل كمساعد طيار في طيران ناس، ويطمح البرنامج، الذي تخرج منه قرابة 200 طيار حتى الآن، إلى زيادة أعداد الخريجين خلال السنوات المقبلة.

وساهم البرنامج في توطين مساعدي الطيارين في طيران ناس بنسبة 100% كأول برنامج من نوعه في منطقة الشرق الأوسط محققاً مستهدفات التوطين، ويأتي فتح باب القبول للدفعة الجديدة في البرنامج بعد إعلان طيران ناس عن زيادة طلبيات شراء طائراته إلى 250 طائرة، وهي طلبيات ينتظر أن تولّد آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، حيث توفر كل طائرة جديدة نحو 100 وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وذلك لتلبية متطلبات الطواقم والترحيل والصيانة والخدمات الأرضية وغيرها.

أفضل 10 شركات طيران اقتصادي

وكان طيران ناس المصنف ضمن أفضل 10 شركات طيران اقتصادي في العالم، أعلن مؤخراً إقرار مجلس إدارة الشركة لخطتها الاستراتيجية، واعتماد طلب 130 طائرة جديدة بتكلفة تتراوح بين 13 إلى 15 مليار دولار مع خطط بزيادة وجهاته من 70 إلى 165 وجهة.

ويربط “طيران ناس” أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية عبر أسطوله المكون من أكثر من 35 طائرة، ونقل منذ تأسيسه عام 2007 وحتى الآن أكثر من 60 مليون مسافر.

وحقق مؤخراً أعلى تصنيف في تقييم منظمة APEX غير الربحية التي تعد من أكبر روابط شركات الطيران الدولية، حيث حصل على 4 نجوم في أعلى تقييم للطيران الاقتصادي من بين 600 شركة على مستوى العالم، كما تم تصنيفه كأفضل شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط من مهرجان جوائز السفر العالمية لـ 7 أعوام متتالية، وحصل على جائزة سكاي تراكس العالمية كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط لأعوام 2017 و2018 و2019 و2021، إضافة إلى أفضل خدمة طاقم طيران في الشرق الأوسط لعام 2019.