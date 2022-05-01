تشهد المملكة ظاهرة فلكية، فجر اليوم الأحد، باتجاه الأفق الشرقي، تتمثل في اقتران كوكبي المشترى والزهرة.
لا تفوت المشهد:
وقال الدكتور عبدالله المسند، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: “لا تفوت المشهد فجر اليوم الأحد، اصطحب عيالك وصل الفجر شرق مدينتك، ثم اختر مكانًا مناسبًا، وانظر جهة الشرق، وتفكروا في خلق السموات”.
اجتماع المشتري والزهرة:
وتابع: “كوكبا المشتري (الأعلى) والزهرة (الأسفل)، يجتمعان ويُحيان الصوام بتمام رمضان، علمًا أن بُعدهما عنك الزهرة 149 مليون كم والمشتري 847 مليون كم”.
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