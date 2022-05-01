تشهد المملكة ظاهرة فلكية، فجر اليوم الأحد، باتجاه الأفق الشرقي، تتمثل في اقتران كوكبي المشترى والزهرة.

لا تفوت المشهد:

وقال الدكتور عبدالله ‌المسند، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: “لا تفوت المشهد فجر اليوم الأحد، اصطحب عيالك وصل الفجر شرق مدينتك، ثم اختر مكانًا مناسبًا، وانظر جهة الشرق، وتفكروا في خلق السموات”.

اجتماع المشتري والزهرة:

وتابع: “كوكبا المشتري (الأعلى) والزهرة (الأسفل)، يجتمعان ويُحيان الصوام بتمام رمضان، علمًا أن بُعدهما عنك الزهرة 149 مليون كم والمشتري 847 مليون كم”.