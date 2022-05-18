تلقت الملكة إليزابيث (96 عامًا) هدية خاصة للغاية من رئيس أذربيجان في ساحة قلعة وندسور، حيث كانت الهدية عبارة عن حصان نادر.

وابتسمت الملكة إليزابيث أثناء ظهورها المفاجئ لتلقي الهدية، وكانت تستند على عكاز، حيث قدم ممثلو اتحاد الفروسية الأذربيجاني، الحصان كهدية من الرئيس إلهام علييف، بعد دعوة بلاده لتقديم العروض في احتفالات اليوبيل البلاتيني الخاصة باحتفال الملكة إليزابيث بجلوسها لمدة 70 عامًا على العرش البريطاني.

وقالت الملكة المعروف عنها حبها للخيول طوال حياتها: إنها كانت لفتة كريمة للغاية، علمًا بأن الحصان شارك في السباقات الشهيرة ويبلغ ثمنه 14 ألف جنيه إسترليني.

وكان قد شارك فرسان من أذربيجان، في معرض وندسور الملكي للخيل الذي أقيم في الفترة من 12 إلى 15 مايو، وهو حدث سنوي يستمر أربعة أيام، وهو من أحد الأحداث المفضلة لدى الملكة، فهو يعد أكبر عرض للخيل في الهواء الطلق في المملكة المتحدة.

والحدث الفخم، الذي تم بثه في جميع أنحاء البلاد، ضم مجموعة من المشاهير، بما في ذلك الممثل توم كروز وهيلين ميرين، وقُدم للضيوف العديد من العروض، وبالإضافة إلى ذلك، نزلت الخيول والفرسان إلى الحلبة للترفيه عن الجمهور.

ومثل أذربيجان أعضاء من خدمة حرس الحدود التابعة لها مع فرقة رقص ارتدت أزياء تقليدية أثناء قيامهم ببرنامج ترفيهي يُسمى أرض النار، وقد تميز أداؤهم، الذي تم تصميمه خصيصًا للاحتفال باليوبيل البلاتيني للملكة، بخيول كاراباخ، مثل تلك التي تم إهداء واحد منها للملكة.

محطة مترو باسم الملكة إليزابيث:

وزارت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، مترو لندن حيث كان يُدشن خط يحمل اسمها، وهي بذلك تكثف من إطلالاتها العلنية خلال الأيام الأخيرة على الرغم من معاناتها من الحركة والمشي.