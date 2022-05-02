شهدت حلقة اليوم من برنامج “الصدمة 4″، المذاع على قناة MBC، العديد من ردود الأفعال من جانب المارة بعد أن طلبت منه عاملة أن يتوسطوا للعمل عند سيدة.

الصدمة.. عاملة تتوسط الناس للعمل عند سيدة.. لكنها تطلب منهم الكذب في اختبار صعب بين الإنسانية والضمير#MBC1 #رمضان_يجمعنا #الصدمة

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— MBC1 (@mbc1) May 1, 2022

تفاصيل الحلقة:

وخلال المشهد التمثيلي، طلبت العاملة من بعض المارة التوسط لها عند إحدى السيدات للعمل لديها، حيث أعطت بعض المارة جوالها لإقناع السيدة بأنها كانت تعمل لديهم وأنها تحتاج لوظيفة، ولكن حين سألت السيدة خلال المكالمة الهاتفية بعض الأشخاص الذين حاولوا إقناعها بالعاملة وقالت لهم “بذمتك هي اشتغلت عندك؟”، تغير كلامهم عن العاملة وقالوا إنهم لا يستطيعون أن يدخلوها في ذمتهم.

انفعال:

وشهدت الحلقة انفعال بعض الأشخاص على العاملة لأنها تطلب منه الكذب وتحميل أنفسهم مسؤولية كبيرة.