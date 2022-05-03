عاد المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الجماعية، اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة الفتح.

عبدالرزاق حمدالله يشارك في التدريبات

وتعرض عبدالرزاق حمدالله لوعكة صحية، ليغيب عن تدريبات الاتحاد الجماعية مؤخرًا، الأمر الذي أثار قلق الجماهير، خاصة أن الفريق يطمح لتحقيق الفوز في المباريات المتبقية لحصد اللقب.

وطمأن الإعلامي علاء سعيد الجماهير، حيث أكد أن عبدالرزاق حمدالله يتواجد الآن في نادي الاتحاد، للمشاركة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم الجماعية، بعد غيابه بسبب معاناته من الأنفلونزا.

مباراة الاتحاد ضد الفتح في الدوري

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد الفتح على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 60 نقطة، فيما يقع الفتح في المركز السابع برصيد 31 نقطة.