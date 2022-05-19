أكد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عبدالله عطيف على صعوبة مواجهة الفيحاء في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، مشددًا على قدرة الزعيم في التتويج باللقب.

عبدالله عطيف يتمنى حصد اللقب

وتتجه أنظار الجماهير، إلى ملعب الجوهرة المشعة اليوم، لمتابعة مباراة الهلال ضد الفيحاء في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث يطمح الزعيم لحصد اللقب العاشر، فيما يأمل الفريق الفيحاوي بالتتويج بالبطولة لأول مرة.

وعلق عبدالله عطيف على المباراة النهائية، قائلًا: “كأس خادم الحرمين الشريفين بطولة مهمة بالنسبة لنا، لدينا 9 ألقاب، وإن شاء الله نُكملها باللقب العاشر، وهذا شيء رائع لنا كلاعبين وللنادي، ومنجز كبير وفخر لنا”.

وتابع: “المباراة صعبة، بحكم أنها مباراة نهائية، بإذن الله نحقق كأس خادم الحرمين الشريفين، مع كأس آسيا والسوبر، هذا الموسم لا يعتبر ناجحًا لنا، إلا لو حققنا الدوري، هذه البطولات الثلاث رائعة، ولكن الفوز بالدوري هام ويكون الموسم ناجحًا”.

وواصل عبدالله عطيف حديثه عن المباراة النهائية خلال تصريحاته لقناة SSC، قائلًا: “الفريق الآخر سيحاول الهجوم والفوز في اللقاء، ولكن إن شاء الله قادرين نحسم اللقب”.

وأضاف النجم الهلالي قائلًا: “الوصول للنهائي ليس سهلًا، لازم نمر بصعوبات وقدرنا أن نمر منها، وتركيزنا على تحقيق اللقب، ولكن مباراة الشباب كانت الأصعب لأنها ذهبت إلى الأشواط الإضافية”.

الظهور بشكل أفضل بعد العودة

وتحدث عبدالله عطيف عن عودته للملاعب قائلًا: “الحمد لله العودة كانت جيدة، وأمامي الكثير لأثبت أنني الأفضل، طبيعي بعد الإصابة الطويلة صعب الحكم بعد مباراة أو اثنين سواء المستوى كان جيدًا أو سيئًا، عندي هدف أن تكون العودة بشكل أفضل في القادم بداية من مباراة الفيحاء ورد الجميل للنادي”.