أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GO جو) عن تلقيها خطاب من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يتضمن إبلاغ الشركة بقرار مجلس إدارة الهيئة أنه في حال عدم وفاء الشركة بالتزاماتها سيتم إلغاء ترخيص استخدام الطيف الترددي في النطاق 3500 ميجا هيـرتز الصادر للشركة.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أنها تعمل جاهدة للوفاء بما عليها من التزامات، وفي هذا السياق قدمت الشركة للهيئة عدة بدائل للموافقة على أي منها لتتمكن من تنفيذ التزاماتها، ويجري التنسيق مع الهيئة حيال ذلك.

الأسهم السعودية

وبالأمس، ارتفع المؤشر العام للأسهم السعودية بنحو 218.16 نقطة ليصل إلى مستوى 12,907.17 نقطة، وبحجم تداول يصل إلى أكثر من 226 مليون سهم وبقيمة تقدر بنحو 10 مليارات ريال سعودي، تمت من خلال ما يقرب من 405 ألف صفقة تداول.

وفيما يتعلق بحركة تداول الأسهم السعودية، فكانت أسهم شركات صادرات وأمانة للتأمين (TADAWUL:8310) والسعودي الفرنسي وأكوا باور وبترو رابغ (TADAWUL:2380) هي الأكثر ارتفاعا بينما كانت أسهم شركات عناية (TADAWUL:8311) ونماء (TADAWUL:2210) للكيماويات والسعودي الألماني الصحية وإكسترا (TADAWUL:4003) وسلامة هي الأكثر انخفاضا بالتداولات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 2.3% و9.9% خلال تداول سوق الأسهم السعودية.