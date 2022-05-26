التقى نائب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ حمزة بن عبدالعزيز العسكر، كلًا من معالي أمين المنطقة الشرقية في مقر الأمانة، ووكيل إمارة المنطقة الشرقية في مقر الإمارة، إضافةً إلى رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء، ونائب رئيس غرفة الشرقية، ونائب رئيس المؤسسة العامة للري.

وتهدف هذه اللقاءات إلى تعزيز التواصل مع شركاء الهيئة، وبحث سبل التعاون فيما يحقق الأهداف الإستراتيجية المشتركة، التي تحقق التنمية المستدامة لعقارات الدولة، وترفع من كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية، إضافةً إلى تحويل المخزون العقاري لفرصٍ تنموية واستثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص.