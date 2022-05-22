أكدت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أنها تواصلت مع عدد من المتضررين من إزالة الأحياء العشوائية في جدة؛ لتعويضهم عن العقارات المنزوعة لصالح المشروع.

وقال الحساب الرسمي للهيئة في تغريدة عبر “تويتر”، إن فرع “عقارات الدولة” في جدة تَواصَل مع عدد من المتضررين، الذين رفعوا طلبات تعويض عن عقاراتهم المنزوعة، وطلب معلومات الحساب البنكي لإرسال التعويضات المستحقة إليهم.

الانتهاء من الإزالة منتصف نوفمبر

وفي وقت سابق، بدأت أمانة جدة إزالة عدد من الأحياء العشوائية بالمحافظة، متوقعةً الانتهاء من عمليات الإزالة للأحياء المستهدفة بحلول 17 نوفمبر المقبل.

في سياق متصل، أعلنت أمانة محافظة جدة، أنها تستقبل طلبات التعويض عن إزالة العقارات عبر بوابتها الإلكترونية.