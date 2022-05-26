حذرت النيابة العامة من خطورة إتلاف أو قطع أحد المرافق العامة مؤكدة أنها جريمة تستوجب العقاب بالسجن والغرامة المالية.

قطع المرافق العامة

وقالت النيابة العامة إنه يحظر تعمد إتلاف أي من تمديدات أحد المرافق أو تعمد قطعها أو تعطيلها سواء أكان الفاعل أصليًا أو شريكًا.

ولفتت إلى أن العقوبة تصل إلى السجن عامين والغرامة 100 ألف ريال مع التعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرافق أو بالغير.

عقوبة إطلاق النيران

وفي وقت سابق حذرت النيابة العامة من إطلاق النار في المناسبات أو الأماكن العامة باعتبارها جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.

وقالت النيابة العامة : تُحظر حيازة أي سلاح ناري فردي أو ذخيرته دون ترخيص، أو استعمال السلاح المرخص بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص به، أو السماح للغير باستعمال السلاح المرخص، أو استعمال الغير للسلاح نتيجة الإهمال. ولفتت إلى أن هذه الأعمال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف بموجب قرار النائب العام.