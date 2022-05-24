أعرب مهاجم الهلال السابق وغلطة سراي الحالي، الفرنسي بافيتيمبي غوميز عن سعادته بالتواجد في السعودية مرة أخرى.

غوميز سعيد بالعودة إلى السعودية

وكان غوميز قد غادر صفوف الزعيم خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أنه حرص على السفر إلى السعودية، من أجل دعم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الكلاسيكو ضد الاتحاد.

ونشر غوميز صورة له بالزي السعودي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وقال: “سعيد جدًا بالعودة إلى الرياض.. فرصة زيارة الأحباء، أظهروا لي الاحترام والحب.. لا يسعني إلا أن أكون ممتنًا”.

الهلال يفوز على الاتحاد بثلاثي

ولعب الاتحاد ضد الهلال بالأمس على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بفوز الزعيم بنتيجة 3/1.

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد عند 61 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبفارق 3 نقاط عن الهلال الوصيف، وذلك قبل 3 جولات على نهاية المسابقة.