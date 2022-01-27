وجه المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز رسالة وداع إلى جماهير الهلال، مؤكدًا أنهم منحوه الدعم طوال فترة تواجده في الفريق.

في رسالة الوداع الأخيرة .. بالدموع قوميز: شكرًا من القلب على كل ما قدمتموه لي ، كنتم عادلين مثل الأسرة الواحدة وحصلت على الدافع لتقديم المزيد .. الآن أنا أرحل وأنا أفضل وفخور بأني الأسد السعودي ولن أنساكم أبدًا#قوميز_في_اكشن#أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/84UCvflvgO

— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) January 26, 2022

غوميز يودع الجماهير:

وقال غوميز في رسالة الوداع الأخيرة لجماهير الهلال: “شكرًا من القلب على كل ما قدمتموه لي، كنتم عادلين مثل الأسرة الواحدة وأعطيتموني الحب الذي استحقه”.

وتابع: “وحينما لم أكن في مستواي كنتم عادلين مثلما تكون الأسرة والعائلة عادلة وحصلت على الدافع لتقديم المزيد.. اليوم نهاية القصة”.

وواصل غوميز قائلًا: “الآن أنا أرحل وأنا أفضل مما كنت كلاعب ولقد كبرت كإنسان وتطورت بصورة إنسانية هنا، أنا فخور بأنني الأسد السعودي.. شكرًا وأراكم قريبًا، ولن أنساكم أبدًا”.

وكان نادي الهلال قد أعلن مؤخرًا رحيل المهاجم الفرنسي عن صفوفه، بعد مسيرة رائعة استمرت لـ3 مواسم ونصف، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

كورونا حرمت الهلال من الآسيوية:

وصرح المهاجم الفرنسي بأن نادي الهلال منحه الكثير، مؤكدًا أن ظروف الإصابات بفيروس كورونا حرمت الفريق من حصد لقب دوري أبطال آسيا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).