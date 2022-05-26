عاتبت الجماهير السعودية، المدرب الفرنسي هيرفي رينارد وذلك بسبب عدم استدعائه لـ حارس الهلال عبدالله المعيوف والمدافع سامي الخيبري لاعب الفيحاء لقائمة المنتخب السعودي المكونة من 26 لاعبًا للمعسكر المقرر إقامته في إسبانيا خلال الفترة من 31 مايو إلى التاسع من شهر يونيو.

وقالت الجماهير إن تألق المعيوف مؤخرًا مع الهلال وعدم مشاركة محمد العويس، يجعل المعيوف الأحق بالانضمام للقائمة، كذلك أكدوا على أن مساهمة سامي الخيبري في فوز الفيحاء بلقب كأس الملك، وتقديمه لمستويات مميزة مؤخرًا، تجعله يضمن مكانًا بالقائمة.

لاعبان ظُلما بعدم الاستدعاء لـ المنتخب السعودي

واتفق الناقد الرياضي محمد الدهش مع عتاب الجماهير لـ رينارد قائلًا: ” المعيوف والخيبري تألقا بشكل كبير مؤخرًا واستحقا الانضمام لقائمة الأخضر”.

وقال الناقد الرياضي جمال عارف: ” المعيوف أفضل حارس سعودي في آخر خمس مواسم، ويمثل قيمة فنية عالية، هو أفضل حارس في المملكة، وأفضل من الحراس الذي تم استدعاؤهم للقائمة”.

وأضاف: “الخيبري مدافع مميز مع الفيحاء وله تمركزات وأداء فني رائع، مندهش من عدم استدعائه حقيقة”.

موعد مباراتي المنتخب السعودي بالمعسكر الأول

ويخوض الأخضر معسكرًا في مدينة اليكانتي الإسبانية خلال الفترة من 31 مايو وحتى التاسع من شهر يونيو، وذلك ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي للمشاركة في كأس العالم 2022 التي ستُقام في قطر نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية في المرحلة الأولى مباراتين وديتين على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا، أمام كولومبيا يوم 5 يونيو، والمواجهة الثانية ضد فنزويلا في التاسع من الشهر ذاته.