أعلن المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد عن قائمة منتخب السعودية الأول لكرة القدم، استعدادًا للمعسكر المقرر إقامته في إسبانيا، وشهدت تواجد نجم الهلال، محمد كنو.

معسكر الأخضر في إسبانيا

ويخوض الأخضر معسكرًا في مدينة اليكانتي الإسبانية خلال الفترة من 31 مايو وحتى التاسع من شهر يونيو، وذلك ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي للمشاركة في كأس العالم 2022 التي ستُقام في قطر نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية في المرحلة الأولى مباراتين وديتين على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا، أمام كولومبيا يوم 5 يونيو، والمواجهة الثانية ضد فنزيولا في التاسع من الشهر ذاته.

كنو في قائمة منتخب السعودية

واستدعى رينارد 26 لاعبًا للانضمام إلى معسكر منتخب السعودية، وهم؛ محمد العويس، فواز القرني، محمد اليامي، أمين البخاري، ياسر الشهراني، علي البليهي، عبدالإله العمري، زياد الصحفي، حسان التمبكتي، علي لاجامي ومحمد البريك.

كما ضم سلطان الغنام، سلمان الفرج، عبدالله عطيف، علي الحسن، سامي النجعي، محمد كنو، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، خالد الغنام، هتان باهبري، عبدالرحمن غريب، عبدالعزيز البيشي، عبدالرحمن العبود، فراس البريكان وعبدالله الحمدان.

ويتواجد محمد كنو في قائمة الأخضر على الرغم من إيقافه لمدة 4 أشهر من قبل غرفة فض المنازعات، لتجديد عقده مع الهلال بعد التوقيع للنصر، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).