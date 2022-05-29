قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، هشام الجضعي: إن هناك فئات معينة ستحصل على الجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وتابع الجضعي، خلال تصريحات إلى قناة السعودية، أن وزارة الصحة أعلنت أن فئات معينة ستحصل على الجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، والوزارة تتابع الحاجة الصحية في المجتمع، ويتم استمرار متابعة الآثار الجانبية للقاحات.

بيانات لازمة:

وتابع: في بداية استخدام اللقاحات كان لا يوجد كامل الملفات في الشركات، بمعنى أن الدراسات ما زالت مستمرة في الشركات، ولكنهم أرسلوا البيانات اللازمة التي تؤكد أنه لا يوجد أي مخاطر في اللقاحات، وهذا أمر مطمئن.

ولفت إلى أن إعطاء اللقاح لمن هم تحت سن الخمس سنوات يتم تحديده عن طريق القطاع الصحي، ولا يوجد شيء محدد جديد بخصوص اللقاحات للأطفال.