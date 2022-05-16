يسعى الفريق الكروي الأول بنادي آرسنال للعودة إلى المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي 2022، وذلك في حال فوزه على نادي نيوكاسل يونايتد مساء اليوم في الجولة السابعة والثلاثين في الدوري.

وتُقام مباراة آرسنال ضد نيوكاسل في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب سانت جيمس بارك.

توتنهام قد يتراجع للمركز الخامس بـ ترتيب الدوري الإنجليزي 2022

ويتواجد آرسنال في المركز الخامس حاليًا برصيد 66 نقطة، وبفارق نقطتين عن نادي توتنهام هوتسبير، أي أنه في حال فوز آرسنال اليوم سيصبح رصيده من النقاط 69 نقطة في المركز الرابع ويتراجع توتنهام للمركز الخامس.

وكان نادي آرسنال خسر من فريق توتنهام في ديربي شمال لندن في الجولة الثانية والعشرين يوم الخميس الماضي بثلاثية دون رد، حيث سجل لفريق توتنهام كل من هاري كين هدفين والكوري الجنوبي هيونج مين سون.

ملخص مباراة توتنهام وبيرنلي

وبالأمس، نجح فريق توتنهام هوتسبير في الدخول إلى المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي، بفوز صعب على نادي بيرنلي بهدف دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي من قبل لاعبي السبيرز، حتى تحصل الفريق اللندني على ركلة جزاء نفذها الإنجليزي هاري كين بالدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، كثف فريق بيرنلي من محاولاته الهجومية باحثًا عن إحراز هدف التعادل ولكن دون جدوى، في ظل دفاع قوي من لاعبي السبيرز.

وأصبح رصيد السبيرز بعد الفوز 68 نقطة بالمركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي 2022، بينما تراجع آرسنال من المركز الرابع للخامس عند 66 نقطة.