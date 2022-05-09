يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان في حسم لقب الدوري الإيطالي الممتاز الموسم الرياضي الحالي قبل نهاية المسابقة رسميًّا.

الروسونيري يواجه أتالانتا:

ويستعد الروسونيري لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتالانتا، مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإيطالي الممتاز.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 80 نقطة، وبفارق نقطتين عن الإنتر الوصيف، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتالانتا في المركز السابع برصيد 59 نقطة.

ميلان يطمح لحسم اللقب:

ولفت موقع “كالتشيو نيوز 24″، إلى أن ميلان يستطيع التتويج بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، يوم الأحد المقبل، وقبل نهاية البطولة بجولة واحد، وذلك في حالتين فقط.

وأضاف: “الحالة الأولى تتمثل في الفوز على أتالانتا في سان سيرو، وخسارة الإنتر أو تعادله ضد كالياري، ليصل الفارق مع النيراتزوري إلى 5 أو 4 نقاط، قبل جولة واحدة من النهاية، وهو ما سيمنح لقب الكالتشيو للروسونيري”.

وتابع الموقع الإيطالي: “أما الحالة الثانية، فهي تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان وخسارة إنتر، وسيصبح الفارق وقتها 3 نقاط لصالح الروسونيري، وهو ما سيمنحهم اللقب أيضًا؛ لأن المواجهات المباشرة في صالحهم”.

وكانت مواجهة الفريقين في الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، قد انتهت الأولى بالتعادل بنتيجة 1/ 1، فيما فاز الروسونيري بهدفين مقابل هدف في المواجهة الثانية.