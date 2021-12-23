واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان تألقه خلال منافسات الدوري الإيطالي الممتاز هذا الموسم، ليختتم عام 2021 برقم مميز.

ميلان يتجاوز إمبولي ويحقق رقمًا مميزًا

ولعب ميلان ضد إمبولي بالأمس ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، ونجح الروسونيري في تحقيق الفوز برباعية مقابل هدفين.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان رصيده إلى 42 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز، وبفارق 4 نقاط عن منافسه الإنتر المتصدر.

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن ميلان ثاني فريق في تاريخ الكالتشيو يتمكن من تحقيق الفوز في 17 مواجهة على الأقل خارج ملعبه في عام واحد.

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي هو صاحب الرقم القياسي، حيث إنه نجح في تحقيق 18 فوزًا خارج ملعبه خلال منافسات عام 2017.

كيسي يصل لهدفه الـ13 في 2021

على الجانب الآخر، أشارت “أوبتا” إلى أن الإيفواري فرانك كيسي وصل إلى هدفه رقم 13 في الدوري الإيطالي خلال عام 2021، وذلك بعد ثنائيته في شباك فريق إمبولي، وكان آخر لاعب وسط من الروسونيري يملك عدد أهداف أكثر في عام هو البرازيلي كاكا بـ15 هدفًا في 2008.