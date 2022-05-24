تطمح الجماهير الاتحادية في استعادة الفريق الأول لكرة القدم لبريقه، أملًا في التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

الاتحاد يسعى لحصد اللقب

ويتبقى للعميد 3 مباريات ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أمام الطائي والاتفاق خارج ملعبه، ويختتم منافسات الموسم الرياضي الحالي على أرضه بمواجهة الباطن.

ويحتاج الفريق الأول لكرة القدم الاتحاد إلى الفوز في مباراتين والتعادل بالمواجهة الثالثة، من أجل حصد لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين رسميًا، حيث سيصل رصيده إلى 68 نقطة.

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 61 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الهلال صاحب المركز الثاني.

الدفاع يورط الفريق

وفقد العميد فرصة حسم لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مبكرًا، بعدما تعادل ضد الفتح، قبل أن يخسر الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف، بسبب تراجع الأداء الدفاعي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).