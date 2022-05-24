تراجع الأداء الدفاعي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بعد فترة التوقف الأخيرة، حيث فقد 5 نقاط آخر مواجهتين.

الاتحاد يُعاني

وظهر دفاع العميد بشكل مخيب للآمال في آخر مباراتين، حيث اهتزت شباك الفريق بـ7 أهداف، ما يُعادل ثلث عدد الأهداف التي استقبلها في الـ25 جولة السابقة.

وسقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في فخ التعادل الإيجابي ضد الفتح بنتيجة 4/4، قبل أن يخسر بالأمس على ملعب الجوهرة المشعة في جدة أمام الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وساهم التراجع الدفاعي وفقدان النقاط في تقليص الفارق بين العميد المتصدر والفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من 8 نقاط إلى 3 نقاط، وذلك قبل 3 جولات على نهاية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتراجع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من صدارة ترتيب الأقوى دفاعيًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم إلى الوصافة بالتساوي مع الهلال، حيث استقبل كل منهما 27 هدفًا.

العميد يواجه الطائي

على الجانب الآخر، يستعد العميد لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي، مساء يوم الأحد المقبل، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.