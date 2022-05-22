قالت فرنسا اليوم إن محاولة أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لن يكون قبل 15 أو 20 عامًا، وبذلك تقوض الدولة الأوروبية آمال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بشأن دخوله السريع للاتحاد في أعقاب دخول روسيا لبلاده.

وقال وزير فرنسا المنتدب للشؤون الأوروبية كليمنت بون: علينا أن نكون صادقين، إذا قلت إن أوكرانيا ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي في غضون ستة أشهر، أو عام أو عامين، فنحن نكذب، ربما في غضون 15 أو 20 عامًا، على أقل تقدير، متابعًا: لا أريد أن أقدم للأوكرانيين أي أوهام أو أكاذيب.

وكان قد قال رئيس فرنسا، إيمانويل ماكرون، في وقت سابق إنه يجب على كييف إنشاء مجتمع سياسي أوروبي أكثر مرونة من شأنه أن يساعد في اندماج أوكرانيا مع الكتلة في وقت أقرب.

وقد لقي هذا العرض ترحيبًا حارًا من زيلينسكي، مصرًا على البدء الفوري نحو العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي، لكن جاءت تصريحات اليوم لتقوض آماله.

اهتمام قليل بشأن رغبة أوكرانيا للانضمام للاتحاد الأوروبي

وفي الوقت نفسه، أظهر زعماء الاتحاد الأوروبي الآخرون القليل من الرغبة في الترحيب السريع بأوكرانيا، التي يُنظر إلى تطلعاتها المؤيدة للغرب على أنها السبب الرئيسي لشن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عمليته العسكرية داخل أوكرانيا في 24 فبراير.