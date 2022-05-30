أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، اليوم الاثنين، عن رصد كويكب صغير يمر بأقرب مسافة من الأرض.

وقالت فلكية جدة، في بيان لها: “يُرصد مساء اليوم (الاثنين) عبور كويكب صغير مكتشف حديثاً يسمى (2022 KO3) يسير بسرعة 9.7 كيلومتر /الثانية وسيكون في أقرب مسافة 292,000 كيلومتر عند الساعة 08:32 مساءً بتوقيت مكة”.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبوزاهرة أن لمعانه الظاهري سيكون في حدود ( 17 +) لذلك لن يرى بالعين المجردة ولا يوجد خطر من اصطدامه بكوكبنا.

ليس له تأثير على الأرض

وأشار أبوزاهرة إلى أن الكويكب (2022 KO3) حال اصطدامه مع الأرض فإنه سيتفكك أعلى الغلاف الجوي للأرض ولن يتسبب في ” كارثة بمستوى انقراض” ولن يكون له تأثير خطير على سلامة سكان الأرض.

بقايا صخور وأحجار نيزكية

وأفاد بأنه أصغر بكثير من الكويكب الذي اخترق سماء روسيا في فبراير 2013 الذي بلغ قطره 20 متراً وتفكك على ارتفاع منخفض وتحررت عنه طاقة عالية جداً تسببت في موجه صدم في السماء أدت لتهشم زجاج المباني وإصابات بشرية بسبب الزجاج المتطاير ووصول قطع صغيرة من بقايا تلك الصخرة الفضائية إلى سطح الأرض في صورة أحجار نيزكية.