اجتمع رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، فهد بن نافل، مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بعد نهاية الكلاسيكو ضد الاتحاد.

فهد بن نافل يجتمع مع اللاعبين:

والتقطت عدسات الناقل الحصري، نزول فهد بن نافل إلى المستطيل الأخضر، حيث حصر على تهنئة اللاعبين والجهاز الفني بالفوز الهام على حساب الاتحاد.

ووجه فهد بن نافل رسائل للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشأن أهمية الفوز في المباريات المتبقية، وثقته في تقديم الأفضل، وصفق لهم وحياهم على مستواهم في الكلاسيكو وسط تفاعل من اللاعبين.

الهلال يحسم الكلاسيكو:

ولعب الاتحاد ضد الهلال على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، في ختام منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفوز الزعيم بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد عند 61 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبفارق 3 نقاط عن الهلال صاحب المركز الثاني، وذلك قبل 3 جولات على نهاية المسابقة.