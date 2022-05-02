انتهت مباراة الزمالك ضد إيسترن كومباني ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري المصري لكرة القدم، بتحقيق الفريق الأبيض لفوز قاتل بهدفين مقابل هدف.

تقدم الزمالك ضد إيسترن كومباني:

وبدأت مباراة الزمالك ضد إيسترن كومباني التي أُقيمت على ملعب المقاولون العرب بشكل سريع، وأطلق أحمد سيد زيزو تسديدة قوية مرت بجوار القائم، ثم لعب عرضية مميزة سددها عمر السعيد برأسه مرت بجانب المرمى.

وأهدر محمود حمدي الونش فرصة جديدة، حيث مرت رأسيته بجوار القائم، قبل أن تخرج تسديدة أحمد فتوح بعيدًا، واعتمد فريق إيسترن كومباني على اختراقات لاعبه أوفة، الذي حاول الهجوم من الجبهة اليمني أكثر من مرة.

وتمكن عمر السعيد من فض اشتباك التعادل السلبي بعد تلقيه تمريرة عرضية من أشرف بن شرقي عند الدقيقة 40، وكاد فراس عيفية أن يسجل التعادل لأصحاب الأرض من تسديدة، ومرت رأسية أوفة بعيدًا، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك ضد إيسترن كومباني بهدف نظيف.

إيسترن يتعادل والزمالك يسجل هدفًا قاتلًا:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت السيطرة الزمالكاوية، وسدد السعيد كرة في يد الحارس، وأضاع أوفة انفرادًا بالمرمى، قبل أن يسجل محمود حمدي الونش هدف التعادل بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 65.

وانتفض الفريق الأبيض بعد الهدف، ولم يستغل السعيد عرضية من المثلوثي، ولعب فتوح عرضية مميزة أبعدها حارس المرمى، وارتطمت كرة من سيف الدين الجزيري بالعارضة، قبل أن يحرز زيزو هدف الفوز عند الدقيقة 91، لتنتهي المباراة بفوز الزمالك ضد إيسترن كومباني.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رصيده إلى 41 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبفارق 8 نقاط عن النادي الأهلي أقرب منافسيه، الذي يملك 3 مؤجلات، فيما تجمد رصيد إيسترن كومباني عند 10 نقاط في المركز الأخير.