انتهت مباراة مان سيتي ضد نيوكاسل يونايتد، مساء اليوم الأحد، بفوز مانشستر سيتي بخماسية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ36 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ملخص مباراة مان سيتي ضد نيوكاسل يونايتد:

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي قوي من قبل لاعبي مان سيتي حيث نجح الإنجليزي رحيم سترلينج في إحراز الهدف الأول للسيتي بالدقيقة التاسعة عشرة.

ونجح بعدها الإسباني إيمريك لابورت في إضافة الهدف الثاني للسيتي بالدقيقة الـ38.

ولم يحدث أي جديد، لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة مان سيتي ضد نيوكاسل يونايتد، واصل فريق مانشستر سيتي ضغطه الهجومي ليضيف الهدف الثالث عبر اللاعب الإسباني رودريجو هيرنانديز من ضربة رأسية بالدقيقة الحادية والستين.

مان سيتي يُضيف هدفين خلال دقيقتين:

وكشر مانشستر سيتي عن أنيابه هجوميًّا ليضيف الهدفين الرابع والخامس عبر فيل فودين ورحيم سترلينج في الدقيقتين الـ91 والـ92.

وأصبح رصيد مانشستر سيتي بعد الفوز 86 في صدارة الدوري الإنجليزي وبفارق 3 نقاط عن نادي ليفربول صاحب المركز الثاني.

أما رصيد نادي نيوكاسل يونايتد فتجمد عند 43 نقطة في المركز الثالث عشر.

وكانت مباراة مان سيتي ضد نيوكاسل يونايتد، أُقيمت على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر.