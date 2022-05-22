يدخل المدرب الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال، مباراة الغد أمام الاتحاد في الجولة الـ27 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهو يملك أفضلية التفوق على العميد.

تفوق كبير لـ رامون دياز

ولعب دياز أمام العميد في خمس مباريات رسمية في دوري المحترفين السعودي، حيث فاز العميد في مباراة واحدة، وفاز الهلال في مباراتين، وكان التعادل حاضرًا في مباراتين.

وسجل الهلال مع دياز في شباك العميد 7 أهداف، بينما سجل العميد 6 أهداف.

ومن المقرر انطلاق المباراة في التاسعة من مساء الغد بتوقيت المملكة على ملعب ” الجوهرة المشعة” في جدة.

تشكيل الاتحاد والهلال المتوقع

وسيكون تشكيل الاتحاد المتوقع مكونًا من: ” مارسيلو غروهي، حمدان الشمراني، زياد الصحفي، أحمد حجازي، مهند الشنقيطي، برونو هنريكي، أندري فيليبي، عبدالرحمن العبود، كورونادو، رومارينيو، عبدالرزاق حمدالله”.

أما تشكيل الهلال المتوقع فسوف يكون مكونًا من: ” عبدالله المعيوف، ياسر الشهراني، علي البليهي، محمد جحفلي، محمد البريك، ناصر الدوسري، سلمان الفرج، سالم الدوسري، ماثيوس بيريرا، موسى ماريجا، إيجالو”.