كشف استشاري الأمراض واضطرابات النوم د. صالح الدماس عن كيفية تجنب اضطرابات النوم خلال أيام العيد.

فيديو | استشاري الأمراض واضطرابات النوم د. صالح الدماس يوضح كيفية تجنب اضطرابات النوم خلال أيام العيد #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/q0K5QrhIqI

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 2, 2022

تجنب اضطرابات النوم

وقال الدماس خلال استضافته على قناة الإخبارية اليوم إنه يوصى باتباع ما يلي: