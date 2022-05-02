كشف استشاري الأمراض واضطرابات النوم د. صالح الدماس عن كيفية تجنب اضطرابات النوم خلال أيام العيد.
فيديو | استشاري الأمراض واضطرابات النوم د. صالح الدماس يوضح كيفية تجنب اضطرابات النوم خلال أيام العيد #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/q0K5QrhIqI
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 2, 2022
تجنب اضطرابات النوم
وقال الدماس خلال استضافته على قناة الإخبارية اليوم إنه يوصى باتباع ما يلي:
- تجنب القيلولة قدر الإمكان.
- تقليص ساعات استعمال الأجهزة الذكية واللوحية خاصة قبل النوم.
- ممارسة الرياضة الخفيفة قبل النوم، وعدم اللجوء إلى الرياضة العنيفة.
- التقليل من كمية المنبهات قبل ساعات النوم.
اترك تعليقاً