توجهت أنظار متابعي الفنانة اللبنانية فيروز، إلى صفحة ابنتها ريما الرحباني، بعد نشرها صورًا لوالدتها تنسق الزهور.

وكتبت ريما الرحباني في تدوينة على صفحتها الرسمية على فيس بوك: “شي زهرة حمرا وبس! الأحد ٢٢ أيّار ٢٠٢٢ الساعة ٧ و ٣١ دقيقة، بآيفون ريما عاصي الرحباني”.

فيروز تنسق أزهار منزلها

وأدرجت ريما الرحباني صورة لوالدتها فيروز ترتب الزهور على طاولة منزلها بعفوية، دون أن تنتبه الفنانة اللبنانية إلى الصورة.

وكانت ريما رحباني، وعدت متابعيها في وقت سابق، بمفاجأة لمحبي الفنانة فيروز، كاتبة: “إلى أحبّائي الفيروزيين

اللي حقيقي إشتقتلّن واللي من قلبي حابّة إشكرُن ع محبّتن وإخلاصن لهالبيت، واللي من نص دين قلبي حابّة إرسم بسمة ع وجوهن التعبانة من هالزمن، صباح الخير والخيرات، صباح الأمل.. إيه في أمل، أوقات بيطلع من ملل، لاقوني بتمام الساعة ١٢ بالتوقيت المحلّي، هنا على بروفايلي المتواضع، إلكن مفاجأة خصّيصاً علىَشانْكو”.

آخر ظهور

وكان آخر ظهور للفنانة اللبنانية الشهيرة قبل عامين تقريبًا أثناء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى بيروت لفت الأنظار إليها بشدة حيث حرص ماكرون على لقائها.

وقال ماكرون عن اللقاء: “فيما يتعلق بفيروز، اسمحوا لي بأن أحافظ على خصوصية هذا اللقاء، أستطيع أن أقول ما شعرت به وما قلته لها شخصيًا، أنا قلت إنني أشعر بالرهبة أن أكون أمام ديڤا مثل فيروز.. هذه الفنانة الوطنية، وأن أرى جمالها، وهذا السحر الذي تتمتع به، وهذا الوضوح السياسي والوعي السياسي”.

وتابع في أحد المؤتمرات الصحفية :”لن أتحدث عنها بالتأكيد، لأنني أعتقد أن هذا جزء من الحلم والسر الذي تحيط نفسها به.. هذا السر هو جزء من فيروز”.