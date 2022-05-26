أعلن مركز “قياس” التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب نتائج اختبار القدرات العامة (الورقي) للفترة الثانية الذي أقيم لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية العامة في شهر رمضان الماضي.

نتائج اختبار القدرات العامة

وأكد حساب ” خدمة المستفيدين ” التابع لمركز قياس على تويتر أن نتائج الاختبار ستعلن اليوم الخميس، كما تم أمس الأربعاء إرسال رسائل SMS بنتائج الاختبار للطلاب والطالبات.

وكان موعد تطبيق الاختبار خلال الفترة 5 – 15 رمضان 1443هـ الموافق 6 – 16 أبريل 2022م، وذلك في (85) مقرًا للطلاب و (89) مقرًا للطالبات موزعة على جميع مدن ومحافظات المملكة.

أهمية اختبار القدرات

وذكرت هيئة تقويم التعليم والتدريب في موقعها على الانترنت، أن الاختبار يُعدُّ مقياسًا موحدًا لجميع طلاب السنتين الأخيرتين من المرحلة الثانوية، وأُعدّ ليكون معيارًا عادلًا ودقيقًا للجميع، بحيث يساعد الجهات التعليمية فيما بعد الثانوية العامة والطلاب وأولياء الأمور على الاختيار الأمثل، وتشترط الجامعات والكليات تأدية هذا الاختبار للالتحاق بها، وهذا يشمل خريجي الثانوية العامة بقسميها (النظري والعلمي).

كما تعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، بالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم؛ للمساهمة في رفع جودة التعليم والتدريب لأعلى المستويات بما يمكننا من المنافسة العالمية ويسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، حيث ويركّز الاختبار على معرفة قابلية الطالب للتعلّم بغض النظر عن البراعة الخاصة في موضوع معيّن، وذلك من خلال قياس القدرة على فهم المقروء، وإدراك العلاقات المنطقية، وحل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية أساسية، والقدرة على الاستنتاج والقياس.